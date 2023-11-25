Okan Buruk'tan Ndombele için karar!

Galatasaray, milli aradan dönüşte bugün sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk, milli arada form tutan Ndombele için de kararını verdi.
NDOMBELE 11'E DÖNÜYOR
Galatasaray'da kiloları nedeniyle eleştirilen Tanguy Ndombele milli arada yoğun bir çalışma programı uygulayıp fit duruma gelirken Fransız yıldızın ilk 11'de olması bekleniyor.
2 İSİM SINIRDA
Cimbom'da ayrıca kaleci Fernando Muslera ile stoper Davinson Sanchez sarı kart görmeleri durumunda Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
Alanyaspor
Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Novais, Richard, Janvier, Efecan, Eduardo, Cordova.
NDOMBELE 11'E DÖNÜYOR
Galatasaray'da kiloları nedeniyle eleştirilen Tanguy Ndombele milli arada yoğun bir çalışma programı uygulayıp fit duruma gelirken Fransız yıldızın ilk 11'de olması bekleniyor.
2 İSİM SINIRDA
Cimbom'da ayrıca kaleci Fernando Muslera ile stoper Davinson Sanchez sarı kart görmeleri durumunda Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
Alanyaspor
Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Novais, Richard, Janvier, Efecan, Eduardo, Cordova.