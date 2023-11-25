Okan Buruk'tan Ndombele için karar!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Tanguy Ndombele'ye Alanyaspor maçında ilk 11'de şans vermeye hazırlanıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan Ndombele için karar!
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25 Kasım 2023 10:12
Galatasaray, milli aradan dönüşte bugün sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk, milli arada form tutan Ndombele için de kararını verdi.

NDOMBELE 11'E DÖNÜYOR

Galatasaray'da kiloları nedeniyle eleştirilen Tanguy Ndombele milli arada yoğun bir çalışma programı uygulayıp fit duruma gelirken Fransız yıldızın ilk 11'de olması bekleniyor.

2 İSİM SINIRDA

Cimbom'da ayrıca kaleci Fernando Muslera ile stoper Davinson Sanchez sarı kart görmeleri durumunda Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Alanyaspor
Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Novais, Richard, Janvier, Efecan, Eduardo, Cordova.





 
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