Okan Buruk'tan Napoli ile görüşme: Osimhen

Oyunculara cuma gününe kadar izin veren Okan Buruk, tatil için gittiği İtalya'da transfer görüşmesi yapacak.Okan Buruk, milli arada oyuncularını 4'er gün izinle ödüllendirdi. Lig ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçı kazanan sarı-kırmızılı takım, cuma günü Florya'da toplanacak.Geçen hafta oyunculara bir kısım ödeme yapan yönetim, milli arada takımın alacaklarını tamamen kapatacak.Okan Buruk da tatil için İtalya'ya gitti. Tecrübeli teknik adamın, Osimhen için Napoli yetkilileriyle temas kuracağı ve nabız yoklayacağı öğrenildi.