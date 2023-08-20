Okan Buruk'tan mutlusu yok

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, 1-0 kazanılan Ljubljana karşılaşmasının 11'inde dün 3 değişikliğe gitti. Buruk, Trabzonspor karşısında; Kaan, Emin, Berkan'ın yerine; Nelsson, Abdülkerim ve Oliveira'yı sahaya sürdü. Aslan dev maçı kazandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan mutlusu yok
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20 Ağustos 2023 11:25
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazanılan Olimpija Ljubljana karşılaşmasının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, savunmanın ortasında Kaan Ayhan ve Emin Bayram'ın yerine Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'yı oynattı.

Buruk, orta sahanın ortasında ise Berkan Kutlu'nun yerine Sergio Oliveira'yı 11´de sahaya sürdü. Kaleyi Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Angelino'dan oluşturdu. Orta alanın ortasında Torreira ve Oliveira ikilisini görevlendiren Okan Buruk, hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, ortasında Mertens, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi.

GOLCÜ TERCİHİ AYNI...

Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi oldu. Galatasaray, Trabzonspor mücadelesine şu 11 ile çıktı: "Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi." Cim Bom, önemli maçtan 2-0 galip ayrılırken Okan Buruk'un da planı tutmuş oldu.  

 
 

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