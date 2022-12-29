Okan Buruk'tan Muslera kararı!

İstanbulspor karşısında kalesinde devleşen Okan Kocuk, Sivas maçında yedek kalacak. Cezası biten Muslera eldivenleri devralacak.Cezalı Lucas Torreira'dan yoksun Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Mauro İcardi, zorlu mücadele için Sivas'a götürülmedi.Teknik direktör Okan Buruk, kaleci Okan Kocuk'un İstanbulspor maçındaki iyi performansına ve 90+3'te yaptığı kritik kurtarışa rağmen, cezası biten Fernando Muslera'ya Sivasspor müsabakasında eldivenleri geri verecek.Sol bekte Van Aanholt'un olması bekleniyor. 3 yerli kuralında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun dışında formayı orta sahada Berkan Kutlu alacak.