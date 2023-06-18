Okan Buruk'tan milli oyunculara telefon!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Milli Takıma giden oyuncularını telefonlar arayarak tebrik etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan milli oyunculara telefon!
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18 Haziran 2023 10:54
Türkiye, deplasmanda karşı kaşrıya geldiği Letonya'yı 3-2 mağlup etti.

A Milli Takım'a 3 oyuncu gönderen Galatasaray'da Letonya maçına Abdülkerim Bardakcı attığı gol, Barış Alper Yılmaz ise galibiyeti getiren asistiyle damgasını vurdu.

Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından Kerem, Abdülkerim ve Barış Alper'i arayarak performanslarından dolayı tebrik etti. 

 
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