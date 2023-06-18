Okan Buruk'tan milli oyunculara telefon!

Türkiye, deplasmanda karşı kaşrıya geldiği Letonya'yı 3-2 mağlup etti.
A Milli Takım'a 3 oyuncu gönderen Galatasaray'da Letonya maçına Abdülkerim Bardakcı attığı gol, Barış Alper Yılmaz ise galibiyeti getiren asistiyle damgasını vurdu.
Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından Kerem, Abdülkerim ve Barış Alper'i arayarak performanslarından dolayı tebrik etti.
A Milli Takım'a 3 oyuncu gönderen Galatasaray'da Letonya maçına Abdülkerim Bardakcı attığı gol, Barış Alper Yılmaz ise galibiyeti getiren asistiyle damgasını vurdu.
Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından Kerem, Abdülkerim ve Barış Alper'i arayarak performanslarından dolayı tebrik etti.