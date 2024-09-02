Okan Buruk'tan Metehan kararı

Galatasaray forması giyen ve Eyüpspor'un istediği Metehan Baltacı sarı-kırmızılı takımda kalacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan Metehan kararı
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02 Eylül 2024 09:35
Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup ettiği maçta Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra asistiyle ve futboluyla öne çıkan bir isim daha vardı. O da genç stoper Metehan Baltacı.

Geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyu İstanbul ekibinin teknik direktörü Arda Turan'ın yeniden istediği ancak Okan Buruk'un kararıyla takımda kalacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüp ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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