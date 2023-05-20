Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da gözler Belçikalı yıldız Dries Mertens'e çevrildi...
Sakatlıktan döndükten sonra formunu yakalayamayan Mertens, son haftalarda eleştiriliyordu. Son 4 maçtır skora katkı sağlayamayan Belçikalı oyuncuyla özel olarak görüşen Okan Buruk, tecrübeli futbolcuya destek oldu.
Takımın en önemli kozlarından biri olduğunu hatırlatan Buruk, güvenini dile getirdi.
6 GOL, 3 ASİST
Sivasspor karşısında ilk 11'de çıkacak 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 27 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.
Sakatlıktan döndükten sonra formunu yakalayamayan Mertens, son haftalarda eleştiriliyordu. Son 4 maçtır skora katkı sağlayamayan Belçikalı oyuncuyla özel olarak görüşen Okan Buruk, tecrübeli futbolcuya destek oldu.
Takımın en önemli kozlarından biri olduğunu hatırlatan Buruk, güvenini dile getirdi.
6 GOL, 3 ASİST
Sivasspor karşısında ilk 11'de çıkacak 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 27 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.