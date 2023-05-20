Okan Buruk'tan Mertens'e güvenoyu

Galatasaray'da son 4 maçtır skora katkı sağlayamayan Dries Mertens ile özel olarak görüşen Okan Buruk, tecrübeli futbolcuya destek oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Mertens'e güvenoyu
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20 Mayıs 2023 12:30
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da gözler Belçikalı yıldız Dries Mertens'e çevrildi...

Sakatlıktan döndükten sonra formunu yakalayamayan Mertens, son haftalarda eleştiriliyordu. Son 4 maçtır skora katkı sağlayamayan Belçikalı oyuncuyla özel olarak görüşen Okan Buruk, tecrübeli futbolcuya destek oldu.

Takımın en önemli kozlarından biri olduğunu hatırlatan Buruk, güvenini dile getirdi.

6 GOL, 3 ASİST

Sivasspor karşısında ilk 11'de çıkacak 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 27 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı. 

 
 

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