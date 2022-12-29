Okan Buruk'tan liderlik mesajı

Sivas deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Ligde yakaladığımız 4 maçlık seriyi devam ettirmeliyiz. Liderliği bırakamayız." diye konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan liderlik mesajı
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29 Aralık 2022 07:50
Geçtiğimiz haftayı lider olarak bitiren Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdığı zirveyi geri almak isteyen sarı-kırmızılı takım, galibiyetten başka sonuç düşünmüyor.

"LİDERLİĞİ BIRAKAMAYIZ"

Hedefe adım adım gideceklerini ve Sivasspor karşılaşmasının da önemli bir kırılma noktası olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk, "Ligde yakaladığımız 4 maçlık seriyi devam ettirmeliyiz. Liderliği bırakamayız. Rakibimiz de çıkış yakalamayı hedefliyor. Zor maç olacak. Bize yakışan şekilde oynayıp 3 puanı alacağız" dedi.

Galatasaray'ın, Sivasspor'a konuk olacağı mücadele bugün (perşembe) saat 17.00'de başlayacak.

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