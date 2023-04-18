Okan Buruk'tan kritik uyarı!

Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



SarıKırmızılılar'da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor.



Bu futbolcular, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



OKAN BURUK'TAN UYARI GELDİ



Bu 5 isim, Kayserispor karşısına da sınırda çıkmış, ancak Aslan mücadeleyi firesiz tamamlamıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sınırdaki oyuncularından yine basit kartlara dikkat etmelerini istiyor.



3 EKSİK VAR



Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı. Sarı Kırmızılı ekipte Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve Mathias Ross kadroya dahil edilmedi.





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