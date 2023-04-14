Okan Buruk'tan konsantrasyon uyarısı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesinde öğrencilerini uyardı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan konsantrasyon uyarısı!
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14 Nisan 2023 08:57
Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Süper Lig'in ilk yarısında kaybettikleri Yukatel Kayserispor'un tehlikeli bir rakip olduğuna dikkat çeken sarı-kırmızılı teknik adamın, "Bizi ilk yarıda yenen kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da bu maçı çok önemsiyorlar. Bu yüzden ilk dakikadan son dakikaya kadar büyük bir özveri ve konsantrasyon ile mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.

BİLETLER 3 DAKİKADA BİTTİ

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın bugün evinde Yukatel Kayserispor'la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktıktan sadece 3 dakika sonra tükendi. Müsabakaya büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar saniyeler içinde tüm biletleri satın aldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

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