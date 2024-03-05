Okan Buruk'tan kimseye taviz yok!

Karagümrük maçında kendisine tepki gösteren Oliveira'yı kadro dışı bırakıp herkese mesaj veren Okan Buruk, eksiklere rağmen "Benim gözümde tam kadroyuz" diyerek takımına da güven aşıladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan kimseye taviz yok!
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05 Mart 2024 11:20
Bir haftada Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda eden G.Saray krize izin vermedi ve Beşiktaş'ı deplasmanda 9 yıl sonra yenerek şampiyonluk havasına girdi.

İşte sarı-kırmızılılara derbi zaferini getiren hamleler:

1-Kupadaki Karagümrük yenilgisinde oyundan çıkartılan ilk isim olmasına tepki gösteren Sergio Oliveira'ya taviz verilmedi ve kadro dışı bırakıldı. Oliveira, cumartesi günü Florya'da düzenlenen yemeğe de çağrılmadı, takıma disiplin konusunda net mesaj verildi.

2-Erden Timur'un Florya'da restoranda organize ettiği motivasyon yemeğinde Okan Buruk konuşma yaptı. "Artık toparlanın! Takım içinde sorun çıkaran oyuncu istemiyorum. Şampiyonluğa gidiyoruz'' diyen Buruk, takımı sert uyarısıyla silkeledi.

3-Aurier, Ziyech, Zaha ve Abdülkerim sakatlıkları nedeniyle derbide yoktu. Bu eksiklere rağmen Okan Buruk maç öncesinde "Benim gözümde bugün tam kadroyuz'' diyerek oyuncularına güvendiğini gösterdi.

4-Beşiktaş karşısında golü erken bulan Galatasaray akıllı oynadı, savunmada hata yapmadı, ligde galibiyet serisini 9 maça çıkardı ve Dolmabahçe'den lider ayrılarak psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. 

 
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