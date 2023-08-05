Okan Buruk'tan Kerem'e tam not

Galatasaray'ın son transferi Kerem Demirbay, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki ilk antrenmanına çıktı. Yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanışan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, saha ortasında teknik direktör Okan Buruk'la da bir görüşme gerçekleştirdi.
Antrenman sırasında oldukça pozitif olduğu belirtilen Kerem'in enerjisiyle şimdiden takım içinde sivrildiği ve teknik ekibin bu durumdan çok memnun olduğu kaydedildi.
Buruk, sol ayaklı Kerem Demirbay'ı ilk 11'deki 3 yerli mecburiyeti nedeniyle bir an önce ilk 11'e dahil etmek istiyor. Kerem'in duruma göre ya Sergio Oliveira'nın ya da Dries Mertens'in yerinde oynaması bekleniyor.
Antrenman sırasında oldukça pozitif olduğu belirtilen Kerem'in enerjisiyle şimdiden takım içinde sivrildiği ve teknik ekibin bu durumdan çok memnun olduğu kaydedildi.
Buruk, sol ayaklı Kerem Demirbay'ı ilk 11'deki 3 yerli mecburiyeti nedeniyle bir an önce ilk 11'e dahil etmek istiyor. Kerem'in duruma göre ya Sergio Oliveira'nın ya da Dries Mertens'in yerinde oynaması bekleniyor.