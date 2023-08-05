Okan Buruk'tan Kerem'e tam not

Galatasaray'da ilk idmanına çıkan Kerem Demirbay, hem takımla ilişkisi hem de enerjisiyle teknik direktör Okan Buruk'tan tam not aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Okan Buruk'tan Kerem'e tam not
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2023 11:18
Galatasaray'ın son transferi Kerem Demirbay, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki ilk antrenmanına çıktı. Yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanışan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, saha ortasında teknik direktör Okan Buruk'la da bir görüşme gerçekleştirdi.

Antrenman sırasında oldukça pozitif olduğu belirtilen Kerem'in enerjisiyle şimdiden takım içinde sivrildiği ve teknik ekibin bu durumdan çok memnun olduğu kaydedildi.

Buruk, sol ayaklı Kerem Demirbay'ı ilk 11'deki 3 yerli mecburiyeti nedeniyle bir an önce ilk 11'e dahil etmek istiyor. Kerem'in duruma göre ya Sergio Oliveira'nın ya da Dries Mertens'in yerinde oynaması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery