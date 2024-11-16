Okan Buruk'tan Kerem Demirbay'a: "Ayrılık yok"

Okan Buruk'un, Kerem Demirbay'ı Gabriel Sara'nın alternatifi olarak gördüğü ve "Sezon sonuna kadar kal dediği" öğrenildi. Tecrübeli oyuncu geleceğine ocak ayında karar verecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Kerem Demirbay'a: 'Ayrılık yok'
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16 Kasım 2024 11:56
Galatasaray'da az forma şansı bulduğu gerekçesiyle takımdan ayrılmak isteyen Kerem Demirbay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın Kerem Demirbay'a kendisini Sara'nın alternatifi olarak gördğünü söylediği ve sezon sonuna kadar kalmasını istediği öğrenildi.

31 yaşındaki orta sahanın ise kararını ocak ayında vereceğini Buruk'a ilettiği belirtildi. Bu sezon 15 maçta 432 dakika süre alan yıldız oyuncu söz konusu karşılaşmalarda 2 asiste imza attı. Demirbay'ın Sarı- Kırmızılı takımla kontratı 2026 yılında sona erecek. 

 
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