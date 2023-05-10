Okan Buruk'tan Kazımcan Karataş kararı

Galatasaray'da, Başakşehir maçında şans bulan ve verilen şansı iyi kullanan Kazımcan Karataş, teknik direktör Okan Buruk'un bundan sonraki tercihi olacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Kazımcan Karataş kararı
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10 Mayıs 2023 09:08
Kazimcan Karatas
Kazimcan Karatas
Galatasaray
Galatasaray'da, Başakşehir maçında şans bulan Kazımcan Karataş sınıfı geçti. 20 yaşındaki genç oyuncu, verilen şansı iyi kullanırken, Okan Buruk'un bundan sonraki ilk tercihi olacak.

Adekugbe'nin Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında kötü oynamasından sonra formayı sırtına geçiren Kazımcan, hem hücumda hem de savunmada iyi bir oyun sergilemişti.

Genç futbolcunun performansı, yerli denklemi için de Okan Buruk'un elini güçlendirdi. Buruk'un, bundan sonra sakat ve cezalı olmadığı takdirde Kazımcan'la maça başlayacağı bildirildi. 

 
 

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