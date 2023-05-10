Galatasaray'da, Başakşehir maçında şans bulan Kazımcan Karataş sınıfı geçti. 20 yaşındaki genç oyuncu, verilen şansı iyi kullanırken, Okan Buruk'un bundan sonraki ilk tercihi olacak.Adekugbe'nin Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında kötü oynamasından sonra formayı sırtına geçiren Kazımcan, hem hücumda hem de savunmada iyi bir oyun sergilemişti.Genç futbolcunun performansı, yerli denklemi için de Okan Buruk'un elini güçlendirdi. Buruk'un, bundan sonra sakat ve cezalı olmadığı takdirde Kazımcan'la maça başlayacağı bildirildi.