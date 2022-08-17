Okan Buruk'tan Kazımcan kararı!

Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da Okan Buruk, Ümraniyespor maçında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Kazımcan kararı!
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17 Ağustos 2022 13:43
Giresun yenilgisinin ardından Okan Buruk, farklı planlar üzerinde çalışıyor.

Yabancı kuralını da düşünmek zorunda olan Buruk, ilk planda sol bekte Van Aanholt'un kesilip Kazımcan'ın 11'e dahil edilmesi düşünülüyor.

Buruk, son maçta Mertens'i oyuna alabilmek için Kazımcan'ı Aanholt'la değiştirmişti.

Ümraniyespor ile oynanacak maçta da Lucas Torreira ve Dries Mertens'i 11'e almayı planlayan Buruk, yabancı sınırı dolayısıyla Kazımcan'ı 11'de kullanacak. 

 
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