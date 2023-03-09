Okan Buruk'tan Kasımpaşa maçı öncesi uyarı!

Galatasaray'da 2.47'yle son 20 yılın en yüksek puan ortalamasını yakalayan Teknik Direktör Okan Buruk fikstüre değil, önündeki ilk maça bakıyor.Ekibiyle beraber uzun uzun analizler yapan Buruk, her maçın önemine dikkat çekerek, puan tablosunda alt sıralarda bulunan takımlara karşı zorlandıklarının altını çizdi.Okan Buruk, bu nedenle her maçı ve rakibi ciddiye alıp kendi işlerine bakmalarını gerektiğini de ifade etti.Tecrübeli teknik adam, aynı zamanda ligin kalan kısmında oynatacağı formasyon ve oyuncu seçimleriyle ilgili olarak da sıkı bir çalışma yürütüyor. Antrenmanlarda oyuncularıyla sık sık konuşan Buruk'un,diye konuştuğu öğrenildi.Öte yandan Galatasaray dün akşam Nef Stadı'nda yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Muslera'dan iyi haber geldi. Uruguaylı kaleci antrenmanın tamamında takımla çalıştı.