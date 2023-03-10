Okan Buruk'tan Kasımpaşa kararı!

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı için Okan Buruk'un kafasındaki 11 büyük ölçüde şekillendi. 5 Şubat'taki Kasımpaşa maçından sonra ilk kez resmi bir müsabakaya çıkacak sarı-kırmızılılarda bazı isimlerin durumu merak ediliyordu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Kasımpaşa kararı!
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10 Mart 2023 07:58
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Sarı-kırmızılılarda antrenmanlara başlayan Fernando Muslera konusunda büyük bir sevinç yaşandı.

Süper Lig devinin ara transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo konusunda da karar verdiği ortaya çıktı.

SON KARAR MUSLERA'NIN

Galatasaray'da sakatlığı düzelen kaptan Muslera, Kasımpaşa'ya karşı kaledeki yerini alacak. Teknik Direktör Okan Buruk, İtalyan yıldız Zaniolo'ya da ilk 11'de forma verecek.

Buruk'un iki gündür takımla beraber antrenman yapan ve gayet iyi görünen kaleci Muslera ile ilgili son kararı oyuncusuna bıraktığı öğrenildi. Oynamak isteyen Muslera'nın sahadaki yerini alacağı ifade edildi. Tecrübeli eldiven böylece öngörülen süreden erken sahalara dönecek. Yine durumu merak edilen yeni transfer Nicolo Zaniolo için de teknik heyet kararını verdi.

ZANIOLO HAYRAN BIRAKTI

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna dahil ettiği Nicolo Zaniolo oynanan hazırlık maçlarında gösterdiği performansla, Okan Buruk'u etkilemeyi başardı.

ZANIOLO İLK 11'DE

İtalyan yıldız, Mertens'in yokluğunda ilk 11'de yer alacak ve 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Oynadığı iki hazırlık maçını da boş geçmeyen Zaniolo böylece ilk resmi maçına Nef Stadı'nda çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarların da Zaniolo'yu ilk kez izlemek için büyük beklentisi bulunuyor.

Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında ilk 11'i şu isimlerden oluşturması bekleniyor: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Kerem, Icardi. 





 
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