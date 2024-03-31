Okan Buruk'tan karar: "Kerem mi, Zaha mı?"

Sezonun bitimine 8 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar, üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak için geri sayıma başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan karar: 'Kerem mi, Zaha mı?'
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31 Mart 2024 11:42
Sezonun bitimine 8 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar, üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak için geri sayıma başladı.

İBİŞLER - ÇIKIŞLAR YAŞANIYOR

Yönetim gelecek sezon için yoğun mesai harcarken teknik direktör Okan Buruk ise lige odaklandı. Süper Lig'de kalan tüm maçlarını kazanarak zafere uzanmayı amaçlayan başarılı hoca bu sezon, geçen sezonki kadar kadrosundan tam anlamıyla istediği verimi alamadı. Sezon başında kadroya katılan yıldızlar pek beklentileri karşılayamazken bazı oyuncular da inişler-çıkışlar yaşadı.

1 NUMARALI TERCİH KEREM

Bu konudaki ilk göze çarpan isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu... Bu sezon 14 gol, 8 asistle oynayan başarılı futbolcunun son haftalarda formu düşmüştü. A Milli Takım'da da performansıyla beklentilerin altında kalan Kerem Aktürkoğlu, yine hocası Okan Buruk'un 1 numaralı tercihi olacak.

ZAHA'YA ŞANSI GELEBİLİR

Buruk, ligdeki Hatay sınavında da Zaha'yı kulübede oturtup, oyuna Kerem'le başlamanın hesapları içinde. Ancak 25 yaşındaki futbolcu yine etkisiz kalırsa, sezonun kalan bölümünde Zaha'nın daha fazla ilk 11'de şans bulacağı ifade ediliyor.



 
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