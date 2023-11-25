Okan Buruk'tan kadro açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi konuştu.
Okan Buruk, kadroyla ilgili gelen sorunun ardından, "Kadro olarak milli takım sonrası, yorgunluklar, sakatlıklar olabiliyor. Abdülkerim dünkü antrenmanda ufak ağrısı oldu. Riske etmek istemedik. Onun yanında Ziyech milli takımdan geç geldi. Kulübede olacak, oyunun devamında bakacağız. Kerem de dinlenmek istedi. Maçın devamında kullanabiliriz. Öyle düşündük. Geri bildirim alıyoruz bütün oyunculardan. Bu çok önemli. Önemli bir kadromuz var. Her oyuncuyu kullanmak istiyoruz. Her zaman 3 Türk'ü seçiyoruz. Ondan dolayı da farklı seçimler olabiliyor. Kadro yapmakta bizi zorlayan şeylerden biri bu. Ndombele ikinci defa ilk 11'de başlıyor. Arayı çok iyi değerlendirdi. Bugün formayı vermek istedik. Oyun başlamasını istedik. Arada çalışanlar, gidenler, gelenler kadro seçimi zor oluyor ama maça başlayacağız ve devam edeceğimiz oyuncular var. Hedefimiz kazanmak. Alanyaspor oyun olarak, oyuncu tipi olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Daha çok geçişi deneyecekler. Ama bizim için önemli olan her zamanki gibi kendi oyunumuzu oynamak. En iyisini yapmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.
Genç teknik adam ayrıca, "Az pas hatası yaptığımız günlerden birisi olsun. Topun daha çok bizde kalması ve doğru yerlere oynamak önemli olacak. Doğru bir şekilde topu kullandığımız, kalitemizle birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.
Okan Buruk, kadroyla ilgili gelen sorunun ardından, "Kadro olarak milli takım sonrası, yorgunluklar, sakatlıklar olabiliyor. Abdülkerim dünkü antrenmanda ufak ağrısı oldu. Riske etmek istemedik. Onun yanında Ziyech milli takımdan geç geldi. Kulübede olacak, oyunun devamında bakacağız. Kerem de dinlenmek istedi. Maçın devamında kullanabiliriz. Öyle düşündük. Geri bildirim alıyoruz bütün oyunculardan. Bu çok önemli. Önemli bir kadromuz var. Her oyuncuyu kullanmak istiyoruz. Her zaman 3 Türk'ü seçiyoruz. Ondan dolayı da farklı seçimler olabiliyor. Kadro yapmakta bizi zorlayan şeylerden biri bu. Ndombele ikinci defa ilk 11'de başlıyor. Arayı çok iyi değerlendirdi. Bugün formayı vermek istedik. Oyun başlamasını istedik. Arada çalışanlar, gidenler, gelenler kadro seçimi zor oluyor ama maça başlayacağız ve devam edeceğimiz oyuncular var. Hedefimiz kazanmak. Alanyaspor oyun olarak, oyuncu tipi olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Daha çok geçişi deneyecekler. Ama bizim için önemli olan her zamanki gibi kendi oyunumuzu oynamak. En iyisini yapmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.
Genç teknik adam ayrıca, "Az pas hatası yaptığımız günlerden birisi olsun. Topun daha çok bizde kalması ve doğru yerlere oynamak önemli olacak. Doğru bir şekilde topu kullandığımız, kalitemizle birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.
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