Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hareketlilik kazandı.



Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Takımdan ayrılacağı konuşulan futbolculardan biri de Juan Mata'ydı...



İspanyol futbolcu, sezon başından bu yana çok fazla forma şansı bulamamıştı. Yıldız isimle ilgili karar verildi. İşte detaylar...



Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Juan Mata, Hatayspor maçında aldığı dakikaları iyi değerlendirdi.



Attığı 2 golle başrolde olan Mata, hocası Okan Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı. 34 yaşındaki İspanyol yıldız, futboluyla takımdaki yerini de sağlama aldı.



Mata, bu sezon Galatasaray formasıyla 9 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, bu mücadelelerde 3 gol atarken 2 de asist yaptı.



JUAN MATA KİMDİR?



Juan Manuel Mata Garcia, 28 Nisan 1988 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Real Oviedo altyapısında başladı.



Real Madrid'in altyapısı da dahil olmak üzere Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi önemli kulüplerde forma giydi.



1.70 cm boyundaki Mata, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. İspanyol yıldız, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 41 karşılaşmada 10 gole imzasını attı.



Deneyimli futbolcu kariyeri boyunca görev aldığı 641 müsabakada 141 gol kaydederken 159 da asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ