Okan Buruk'tan Jorge Jesus'un sözlerine yanıt: "Önde olan biziz"

Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un "Galatasaray'ın üzerinde baskı oluşturduk" sözlerine Okan Buruk'tan yanıt gecikmedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Jorge Jesus'un sözlerine yanıt: 'Önde olan biziz'
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22 Nisan 2023 10:19
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un çarşamba günü oynanan ve son dakikada kazanılan Başakşehir maçı sonrası, "Lider Galatasaray'ın üzerinde baskı oluşturmak istiyorduk. Hedefimize ulaştık" sözlerine sarı-kırmızılı kulüpten yanıt geldi.

Florya'da ekibiyle değerlendirme yapan Teknik Direktör Okan Buruk'un konuyla ilgili çok rahat olduğu öğrenildi.

"BASKI BİZDE DEĞİL ONLARDA"

Başarılı teknik adamın, "Baskı üzerimizde olsa hep kazanır mıyız? Önde olan biziz. Baskı da biz de değil Fenerbahçe'de. Kaldı ki finalleri oynamaya alışkın bir ekibim var. En üst seviye takımlarda ve liglerde oynamış, kupalara alışkın tecrübeli oyuncularım bulunuyor" şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi. 

TECRÜBELİ FUTBOLCULAR BÜYÜK AVANTAJ

Bu toplantının ardından Galatasaray'da kritik haftalara girilirken Gomis, Mertens, Oliveira ve Mata gibi büyük liglerde forma giymiş ve oynadığı mevkiinin önde gelen oyuncuları olan tecrübeli isimlerle beraber yine Icardi, Torreira ve Zaniolo gibi yıldız futbolcuların varlığı büyük avantaj olarak görülüyor.


Sarı-kırmızılılar son haftalarda yaşanan baskı psikolojisine örnek olarak da son oynanan Alanyaspor maçını göstererek, "Panikte olsak sıkıntı yaşardık. Alanya maçındaki görüntü rahatlığımızın ispatı. Çok rahat bir galibiyet aldık ve yolumuza devam ettik" yorumunda bulundular.

 
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