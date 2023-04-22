Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un çarşamba günü oynanan ve son dakikada kazanılan Başakşehir maçı sonrası, "Lider Galatasaray'ın üzerinde baskı oluşturmak istiyorduk. Hedefimize ulaştık" sözlerine sarı-kırmızılı kulüpten yanıt geldi.Florya'da ekibiyle değerlendirme yapan Teknik Direktör Okan Buruk'un konuyla ilgili çok rahat olduğu öğrenildi.Başarılı teknik adamın,şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.Bu toplantının ardından Galatasaray'da kritik haftalara girilirken Gomis, Mertens, Oliveira ve Mata gibi büyük liglerde forma giymiş ve oynadığı mevkiinin önde gelen oyuncuları olan tecrübeli isimlerle beraber yine Icardi, Torreira ve Zaniolo gibi yıldız futbolcuların varlığı büyük avantaj olarak görülüyor.Sarı-kırmızılılar son haftalarda yaşanan baskı psikolojisine örnek olarak da son oynanan Alanyaspor maçını göstererek,yorumunda bulundular.