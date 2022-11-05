Galatasaray, kritik Beşiktaş derbisine hazır. 3 haftalık kazanamama serisini Karagümrük deplasmanında sonlandıran Cim Bom, üst üste Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını da kazanarak, Dünya Kupası arasına hem moralli hem de zirve yarışının tam ortasında girmek istiyor.



Aslan'ın hocası Okan Buruk, Nef Stadı'ndaki 50 bin kişilik taraftar desteğini de göz önünde bulundurarak, hücum futboluyla Beşiktaş'ı devirmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, hücum prese rakip ceza sahasından itibaren başlayacak. Orta saha oyuncularının forvetlere, defans çizgisinin de orta sahaya kadar yaklaşması ve Beşiktaş'ın kendi yarı sahasına hapsedilmesi planlanıyor.



NELSSON'A ÖZEL GÖREV

JORGE JESUS TAKTİĞİ GİBİ



Oyuncularına Beşiktaş derbisinden beklentilerini aktaran Okan hoca, "Sizden Alanyaspor maçının ilk yarım saatindeki oyunu, mücadeleyi ve baskıyı istiyorum. Galatasaray böyle oynamalı. Zaten bunu başarırsak, hiçbir rakip önümüzde duramaz" ifadelerini kullandı.



Buruk özellikle Nelsson'a görev vererek, yanındaki tüm savunmacıları her fırsatta öne çıkarmasını ve orta alana yaklaştırmasını istiyor. Bu istek, Jorge Jesus'un ofsayt taktiğini hatırlattı. Merkezde görev yapacak olan Oliveira ile Torreira'ya da mutlaka rakip ceza sahasına koşular yapmaları ve devamlı hücuma katılmaları söylendi.



MUSLERA'YA GÜVENİYORLAR



Savunma hattında ise Nelsson'un partneri, 2 maçlık cezası 1 maça indirilen Abdülkerim olacak. Ayrıca kırmızı kart cezası biten Boey sağda, bu sezon Galatasaray formasını ilk kez Karagümrük karşısında giyen Emre Taşdemir de solda oyuna başlayacak. Kale yine Muslera'ya emanet. SarıKırmızılılar en çok da Uruguaylı eldivenin bu sezonki formuna güveniyor.



İÇ SAHADA YARI YARIYA



Galatasaray bu sezon Süper Lig'de evinde 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde de 5 gol gördü. Cim Bom, Gaziantep FK'yı 2-1 ve Konyaspor'u da 2-1 mağlup ederken, Giresunspor'a ise 1-0 kaybetti. Galatasaray evinde son olarak Alanyaspor ile karşılaştı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı.



