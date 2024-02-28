Okan Buruk'tan iyisi yok!

'daki ikinci sezonunda da rekorları alt üst eden, tarihi performansıyla Avrupa'daki rakiplerini solladı.Süper Lig'de 27 maçta 23 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 72 puan toplayan ve 2,67 ortalama tutturan başarılı hoca, Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvede yer alan hocaları geride bıraktı.Okan Buruk'un en yakın takipçisi, bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Xabi Alonso oldu. Almanya Ligi'nde Bayer Leverkusen'le şampiyonluğa yürüyen İspanyol teknik adam, 23 lig maçında 2,65 puan ortalaması yakaladı.Inter'de Simone İnzaghi 2,64, Real Madrid'de Carlo Ancelotti 2,50, PSG'de Luis Enrique 2,35 ve Liverpool'da Jürgen Klopp 2,31 puan ortalamasıyla listede yer aldı.İlk 10'daki diger ülkelere bakıldığında zirvede Hollanda ekibi PSV'nin hocası Peter Bosz yer aldı. 23 maçta 2,83 ortalama yakalayan hocayı, İskoç ekibi Rangers'i çalıştıran ve 19 maçta 2,74 ortalamalı Philippe Clement takip etti.OKAN BURUK 2,67XABI ALONSO 2,65SIMONE INZAGHI 2,64CARLO ANCELOTTI 2,50LUIS ENRIQUE 2,35JÜRGEN KLOPP 2,31