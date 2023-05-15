Okan Buruk'tan İstanbulspor uyarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı geldi.
Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacakları İstanbulspor'un son dönemde çıkış yakaladığını ve Fenerbahçe ile berabere kaldığını belirten genç hocanın, "Ligde form yakalayan bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için kırılma maçlarından biri ve kazanmamız durumunda büyük avantaj yakalayacağız" dediği belirtildi.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.
İstanbulspor ile Galatasaray, 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacakları İstanbulspor'un son dönemde çıkış yakaladığını ve Fenerbahçe ile berabere kaldığını belirten genç hocanın, "Ligde form yakalayan bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için kırılma maçlarından biri ve kazanmamız durumunda büyük avantaj yakalayacağız" dediği belirtildi.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.
İstanbulspor ile Galatasaray, 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.