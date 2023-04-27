Okan Buruk'tan ilk 11'e Nathan Redmond ayarı!

Galatasaray Teknik Direktörü, Beşiktaş'ın formda yıldızını Dubois ile durdurmayı planlıyor. Buruk rakibinin en etkili, tehlikeli ismi olarak gördüğü Redmond'ın üretkenliğini ve etkisini kırmak adına sol bekte değişime gidecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan ilk 11'e Nathan Redmond ayarı!
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27 Nisan 2023 09:11
Bu sezon derbilerde yaptığı hamlelerle Galatasaray'ın elde ettiği başarıda pay sahibi olan teknik direktör Okan Buruk, yine bir sürpriz hazırlığında...

Beşiktaş'ı ekibiyle detaylı analiz eden Buruk, rakibinin en etkili, tehlikeli ismi olarak Redmond'u görüyor. Bu nedenle deneyimli teknik adamın İngiliz futbolcunun üretkenliğini ve etkisini kırmak adına sol bekte değişime gitmeyi düşündüğü öğrenildi.

Bunun en önemli nedenlerinden biri de Adekugbe'nin sol bekte özellikle defansif aksiyonlarda ve oyunun savunma kısmında yaşadığı sorunlar..

RASHICA YERİNE BARIŞ ALPER

Tecrübeli teknik adamın Redmond'ın karşısında savunmada daha güvenilir bir bek olan Dubois'yı oynatmaya hazırlandığı ifade edildi.

Yerli statüsünde görev yapan Adekugbe'nin kenara alınması sonrasında 8+3 kuralına uymak için bir yabancının kenara alınması gerekiyor. Okan Buruk bu nedenle derbide Milot Rashica yerine Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer vermeyi düşünüyor. 

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