Okan Buruk'tan iki isme veto!

ŞANSI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR!

RAMSEY VE PJANIC

Galatasaray'da göreve gelir gelmez transfer çalışmalarına başlayan Okan Buruk, kendisine önerilen iki yıldızı veto etti.Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, yakaladığı şansı çok iyi kullanmak istiyor.Her konuda ince eleyip sık dokurken özellikle transfer konusunda yanlış adım atmak istemiyor.Sarı-kırmızılı ekibe, sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Miralem Pjanic ile Rangers'ta kiralık oynayan Aaron Ramsey önerildi.Aç oyuncular isteyen Buruk'un, iki oyuncuya da kapıyı kapattığı belirtildi.