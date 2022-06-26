Okan Buruk'tan iki isme veto!

Galatasaray'da Okan Buruk göreve gelir gelmez transfer çalışmalarına başlarken kendisine önerilen iki yıldızı da veto etti. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Okan Buruk'tan iki isme veto!
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26 Haziran 2022 13:45
Galatasaray'da göreve gelir gelmez transfer çalışmalarına başlayan Okan Buruk, kendisine önerilen iki yıldızı veto etti.

ŞANSI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, yakaladığı şansı çok iyi kullanmak istiyor.

Her konuda ince eleyip sık dokurken özellikle transfer konusunda yanlış adım atmak istemiyor.

RAMSEY VE PJANIC

Sarı-kırmızılı ekibe, sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Miralem Pjanic ile Rangers'ta kiralık oynayan Aaron Ramsey önerildi.

Aç oyuncular isteyen Buruk'un, iki oyuncuya da kapıyı kapattığı belirtildi. 

 
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