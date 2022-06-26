Okan Buruk'tan iki isme veto!

Galatasaray'da göreve gelir gelmez transfer çalışmalarına başlayan Okan Buruk, kendisine önerilen iki yıldızı veto etti.
ŞANSI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR!
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, yakaladığı şansı çok iyi kullanmak istiyor.
Her konuda ince eleyip sık dokurken özellikle transfer konusunda yanlış adım atmak istemiyor.
RAMSEY VE PJANIC
Sarı-kırmızılı ekibe, sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Miralem Pjanic ile Rangers'ta kiralık oynayan Aaron Ramsey önerildi.
Aç oyuncular isteyen Buruk'un, iki oyuncuya da kapıyı kapattığı belirtildi.
ŞANSI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR!
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, yakaladığı şansı çok iyi kullanmak istiyor.
Her konuda ince eleyip sık dokurken özellikle transfer konusunda yanlış adım atmak istemiyor.
RAMSEY VE PJANIC
Sarı-kırmızılı ekibe, sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Miralem Pjanic ile Rangers'ta kiralık oynayan Aaron Ramsey önerildi.
Aç oyuncular isteyen Buruk'un, iki oyuncuya da kapıyı kapattığı belirtildi.