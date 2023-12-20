Okan Buruk'tan iki isme uyarı: 'Sakın!'

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Karagümrük karşısında kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.
Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncuyu da gereksiz kart görmemeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Buruk, "Hakemle tartışmaya girmeyin, itiraz etmeyin. Sadece oyununuza odaklanın" ifadelerini kullandı.
İşte Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i;
Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncuyu da gereksiz kart görmemeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Buruk, "Hakemle tartışmaya girmeyin, itiraz etmeyin. Sadece oyununuza odaklanın" ifadelerini kullandı.
İşte Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i;
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