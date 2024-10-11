Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen kararı

Galatasaray'da forvette kimin oynayacağı konusuna Okan Buruk noktayı koydu.
Tecrübeli teknik adam Mauro İcardi ile süper yıldız Victor Osimhen'i Antalya deplasmanında birlikte sahaya sürmeyi planlıyor. Buruk, formu eleştirilse de çok güvendiği Icardi'den yine vazgeçmeyecek. Kasımpaşa maçına bu ikili ile başlayan Cimbom, sadece 34 dakikada skoru 3-0'a getirmiş, Osimhen'in sakatlanması sonrasında maç 3-3 sona ermişti.
Okan Buruk aralarında özel bir iletişim olan Arjantinli yıldızın hücum bölgesindeki futbol zekasıyla, Nijeryalı golcünün atletizmine güveniyor.
Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 83 maçta 58 gol ve 22 asist üreten Icardi, kazanılan iki şampiyonlukta da başrolü kimseye bırakmamıştı.
Tecrübeli teknik adam Mauro İcardi ile süper yıldız Victor Osimhen'i Antalya deplasmanında birlikte sahaya sürmeyi planlıyor. Buruk, formu eleştirilse de çok güvendiği Icardi'den yine vazgeçmeyecek. Kasımpaşa maçına bu ikili ile başlayan Cimbom, sadece 34 dakikada skoru 3-0'a getirmiş, Osimhen'in sakatlanması sonrasında maç 3-3 sona ermişti.
Okan Buruk aralarında özel bir iletişim olan Arjantinli yıldızın hücum bölgesindeki futbol zekasıyla, Nijeryalı golcünün atletizmine güveniyor.
Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 83 maçta 58 gol ve 22 asist üreten Icardi, kazanılan iki şampiyonlukta da başrolü kimseye bırakmamıştı.