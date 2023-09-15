Okan Buruk'tan Hakim Ziyech kararı!

Galatasaray'da beklenenden daha erken idmanlara başlayan ve göz dolduran Hakim Ziyech için flaş bir karar alındı.
Sarı kırmılılarda teknik ekip, Ziyech'in idmandaki performansından bir hayli memnun kaldı.
TRT Spor'un haberine göre; Teknik direktör Okan Buruk'un, sakatlığını atlatan Faslı yıldızı Kopenhag maçında ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi.
Yıldız oyuncuyu Samsunspor maçında ikinci yarı sahaya sürecek olan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ne kadar oyuncunun tamamen hazır olacağını düşünüyor.
Sarı kırmılılarda teknik ekip, Ziyech'in idmandaki performansından bir hayli memnun kaldı.
TRT Spor'un haberine göre; Teknik direktör Okan Buruk'un, sakatlığını atlatan Faslı yıldızı Kopenhag maçında ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi.
Yıldız oyuncuyu Samsunspor maçında ikinci yarı sahaya sürecek olan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ne kadar oyuncunun tamamen hazır olacağını düşünüyor.