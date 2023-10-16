Okan Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech'in sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması
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16 Ekim 2023 21:39
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech'in sakatlığı hakkında konuştu.

"BURADA TAKIMLA ÇALIŞACAK"

GS TV'ye konuşan tecrübeli teknik adam, "Milli Takım'dan dönecek oyuncuları bekliyoruz. En zor Güney Amerika. Davinson Sanchez perşembe gelecek ve cuma takımla çalışacak. Maça hazır olacak. Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha, Afrika'ya gitti. Hakim Ziyech gitti ama rahatsızlığı var. Orada oynatılmayacağını ve tedavisine devam edileceğini konuştuk. Burada takımla çalışacak. Geçmişte olan sakatlığı yeni olmuş gibi lanse ettiler. Tedavisine devam ediyor, döndükten sonra inşallah bizimle başlayacak. Ne zaman oynayacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla 3 resmi maçta forma giyen Hakim Ziyech, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

 
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