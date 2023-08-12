Okan Buruk'tan hakemlere tepki!

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından kenarda 4. hakem Burak Şeker'e itirazda bulundu.
Buruk, daha sonra ise sahanın içine girerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ve yardımcılarına tepki gösterdi. 49 yaşındaki teknik adamın, özellikle uzatma dakikalarında sık sık duran oyunun ardından uzatma süresiyle itirazlarda bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından kenarda 4. hakem Burak Şeker'e itirazda bulundu.
Buruk, daha sonra ise sahanın içine girerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ve yardımcılarına tepki gösterdi. 49 yaşındaki teknik adamın, özellikle uzatma dakikalarında sık sık duran oyunun ardından uzatma süresiyle itirazlarda bulunduğu öğrenildi.