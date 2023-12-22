Okan Buruk'tan Günay Güvenç kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Karagümrük maçındaki başarılı performansıyla sınıfı geçen yedek kaleci Günay Güvenç'e daha fazla forma şansı vereceği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Günay Güvenç kararı
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22 Aralık 2023 10:20
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendiği maçta, sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Günay Güvenç, başarılı performansıyla dikkat çekti.

Fernando Muslera'nın cezası nedeniyle eldivenleri devralan Günay, Karagümrük'ün tehlikeli ataklarında gol izni vermeyerek galibiyette pay sahibi oldu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 32 yaşındaki kalecinin performansına tam not verdi.

Buruk'un Günay'a ilerleyen dönemde, Türkiye Kupası ve yabancı kontenjanına takıldıkları Süper Lig maçlarında da görev vermesi bekleniyor. 

  
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