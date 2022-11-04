Okan Buruk'tan geleceğe mesaj derbisi

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Beşiktaş derbisini kazanmaları halinde önlerinin açılacağını düşünüyor. Sarı-kırmızılılar olumlu bir hava yakalayarak geleceğe yönelik net bir mesaj vereceklerine de inanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan geleceğe mesaj derbisi
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04 Kasım 2022 13:10
Zirve takipçisi Galatasaray için 5 Kasım Cumartesi günü NEF Stadı'nda oynanacak Beşiktaş derbisi 3 puandan daha fazla anlamlar taşıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş maçını kazanmaları halinde önlerinin açılacağını hesaplıyor.

3 PUANDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYOR

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ekibiyle beraber geniş kapsamlı analizler ve değerlendirmeler yapan sarı-kırmızılı teknik adam, Beşiktaş maçını kayıpsız geçmeleri durumunda olumlu bir hava yakalayacaklarını ve ileriye yönelik net bir mesaj vereceklerine inanıyor. Bu yüzden derbi stratejisini tamamen galibiyet üzerine oluşturan Okan Buruk, Nef Stadı'ndaki zorlu maçta 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Beşiktaş derbisinin kazanılması halinde Okan Buruk'un Karagümrük maçı öncesi koyduğu "3 maçta 9 puan" hedefine de bir adım daha yaklaşılacak. Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki hafta ise zirve adaylarından Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

AVANTAJLI FİKSTÜR

Galatasaray'da teknik kadro fikstür dezavantajının ortadan kalkmasıyla beraber özellikle Dünya Kupası'ndan sonra takımın form durumunun yükselmesini bekliyor. Cim-Bom, Dünya Kupası'ndan sonra devre arasına kadar sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor (D), Ankaragücü, Fenerbahçe (D) ve Hatayspor'la karşılaşacak. 

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