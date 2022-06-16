Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Okan Buruk, açıklama yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması!
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16 Haziran 2022 11:54
11 Haziran'da Eşref Hamamcıoğlu'na karşı kazanan Dursun Özbek, Galatasaray 'da Burak Elmas'ın yerine başkanlık koltuğuna oturdu.

Domenec Torrent'le yola devam etmesi beklenmeyen Sarı-Kırmuızılılar'ın patronunun takımı kime emanet edeceği ise merak konusuydu.

Masada özellikle Okan Buruk ve Marco Rose ismi yer alırken, Okan hoca FANATİK'e konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı henüz Galatasaray'la herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı.

Okan hoca hatırlanacağı üzere 2020-2021 sezonunda Medipol Başakşehir'le, Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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