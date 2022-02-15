Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması

Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Galatasaray'ın başına geçeceğine ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı.



Okan Buruk Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Bafetimbi Gomis'in kendisini takip etmesi, Burak Elmas'la sosyal medyada karşılıklı takipleştiğine ilişkin konuya "Sosyal medyadaki takip olayı uzun yıllardır olan bir şey. Yeniymiş gibi yansıtıldı. Süper Lig'deki tüm takımları takip ediyorum" diyerek açıklık getirdi.



Buruk, Galatasaray'da Domenec Torrent'in ardından teknik direktör olacağına ilişkin iddialara ise, "Benimle ilgili bir görüşme olmadı. Konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. İstanbul'da çalışabileceğim gibi bir ortam olursa zaten çalışırım. Sezon sonuna kadar çalışmayacağım diye bir şey yok. Sonuçta ben de bir teknik adamım ve bir teknik adam görevdeyken yorum yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum" sözlerini kullandı.





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