Okan Buruk'tan Fredrik Midstjö'ye ödül!

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında 7-0 yendiği Başakşehir'le Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak.Nef Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak mücadele, A Spor'dan yayınlanacak ve kazanan ekip kupada son 4'e adını yazdıracak. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle zirvede tek kalan Galatasaray'da oyuncular rehavet konusunda uyarıldı.Teknik direktör Okan Buruk, ligde bu haftayı bay geçecekleri için kupada as takımı sahaya sürecek.Başakşehir karşısında rotasyona gidilmeyecek. Bir tek Adana Demirspor maçında takımı adına ilk golü atan Midtsjö, ödülünü bugün 11'de başlayarak alacak.Teknik heyet, futbolcuları çifte kupalı şampiyonluğa motive ediyor. Galatasaray en son 2018-19 sezonunda hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.