Galatasaraylılar bir yandan dört gözle Kasımpaşa sınavını beklerken, diğer taraftan özellikle hücum hattında nasıl bir kadro tercihi olacağını merak ediyor.



OKAN BURUK'UN ZORLU TERCİHİ!



Transfer olduğu günden bu yana müthiş bir efor ortaya koyan Victor Osimhen, ileri uçta yine formaya en yakın isim. Ancak bu pozisyonun asıl sahibi Icardi de sakatlığını tamamen atlattı ve PAOK maçında sonradan oyuna girip nefis bir gole imza attı. Okan Buruk, Kasımpaşa maçına da Osimhen'le başlamayı planlarken, Icardi'nin forma isteği tercih konusunda başarılı çalıştırıcıyı bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.



BİRLİKTE DENEDİ



Okan hoca taktik provalarda zaman zaman Osimhen ile Icardi'yi birlikte oynatmayı da denedi. Ancak Buruk'un bu durumda sistem değişikliği yapması ya da Mertens'i kulübeye çekmesi gerekiyor. Okan Buruk, özellikle üçlü savunma oynayan rakiplere karşı zaman zaman iki değil, üç santrforla birden çıkabileceğinin sinyalini vermişti. Ancak bunun için zamana ihtiyaçları olduğunu da sözlerine eklemişti.







