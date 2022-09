Okan Buruk'tan flaş açıklamalar

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, GSTV'ye özel açıklamalarda bulundu.



İşte Buruk'un açıklamaları;



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ



Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Ülkemizin gururu Galatasaray. Avrupa'da ve ülkemizde en başarılı takım. Tek hedef şampiyonluk. Hayatım burada geçti. Çocukluğumdan beri... Burayı ilk günden itibaren kendi evim gibi görüyorum.



GEÇEN SENEDEN BASKI VAR



Geçen seneden kalan baskı var. Hatırlatmak istemiyorum çok fazla. Bir yenilenmeyle başladık. Dursun Başkan göreve geldi. Sonra biz geldik. İnanılmaz hızlı ve çok yoğun geçti.



TRANSFERLERDEN ÇOK MEMNUNUM



Geçen senenin etkileri üzerimizden atmak istedik. Taraftarımızla birlikte sahaya ruhunu koyan bir takım ortaya çıktı. Erden Bey daha çok bizimleydi ve inanılmaz bir mesai geçirdik. Transferin son gününe kadar. 4 gündür tesisten hiç çıkmadım. Bir hoca olarak çok mutluyum. Çalıştığım oyuncular, gelenler, yönetim ile olan birliktelikten dolayı...



BEN DE BEKLEMİYORDUM



Bu kadar değişim beklemiyordum. Değişim olacaktı ama bunu beklemiyorduk. Kiraladığımız oyuncular değerlerini bulsun diye kiralık gönderdik. Çok oyuncu geldi. Bize direk katkı verecek oyuncular dışında ilerleyen zamanda katkı verecek oyuncular da geldi.



AYRILMAK İSTEDİLER



Ömer Bayram, Taylan, Oğulcan ayrıldı. Emre Kılınç ve Emre Akbaba gelip 'Ayrılmak istiyoruz' dediler. Ben kalıp forma savaşı vermelerini istedim ancak onların ısrarlı bir tavrı oldu. Çok iyi oyuncular geldi. Zaten bir takım oluşturduk. Gelen arkadaşlarımız yavaş yavaş sahaya girecek. Burada her oyuncunun bir alternatifini ortaya çıkarmak istedik. İnşallah bunun verimini alacağız.



MATA VE ICARDI İÇİN ZAMAN LAZIM



Dünya futbolunda önemli yer edinmiş isimler. Her oyuncu için karakter analizi yapıyoruz. Onun dışında her ülkede birçok tanıdığımız var. Juan Mata ve Icardi'yi soruşturduk. Çok iyi dönüşler aldık. Ama benim ilk sorum onlara 'Fiziksel anlamda ne durumdasınız?' oldu. Juan Mata hiç antrenman yapmamış yeni sezon öncesi. Icardi de tam olarak hazır değil. Antrenman sonunda onlara 'iyi tatil yaptınız' şeklinde takıldım. Zamana ihtiyaçları var.



HÜCUMDA ÇOK ŞEY KATACAKLAR



Şampiyonluğa oynayan Galatasaray'ın en az 3 forveti olmalı diye düşündük. Aldığımız 4 oyuncu hücumda bize çok şey katacak. Defansa ileride bize iyi şeyler katacak bir isim almak istedik. Ufak tefek yanılmalar olabilir transferlerde ama oyuncularında bir sabra ihtiyacı var. Her oyuncu hata yapabilir, istemiyoruz ama hepimiz hata yapabiliriz.



ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAĞIZ



Taraftarımızdan tek isteğim hata yaptığımızda da alkışlayabilirsek daha yukarı çıkabiliriz. Daha sabırlı olmamız gerekiyor. Bizim en büyük güvencemiz taraftarımız. Onların son maçta payı büyüktü. 11 kişi oynattılar bizi. Bunu doğru şekilde sürdürebilirsek inşallah hayalimizdeki şampiyonluğa ulaşacağız.



2000'Lİ YILLARDAKİ KADRO...



Bu seneki transferlerde boy ortalaması baya küçük. Esprisini yapıyoruz sürekli. Kendi boyumuza göre oyuncu aldık diye. Bu kadro 2000'li yıllardaki kadroyu hatırlatıyor bana.



11 KURMAK KOLAY OLMAYACAK



Tatlı bir zorluk olacak 11'i kurmak. Yabancı kuralı hocaları zorluyor. Kulübede oyuncu değişikliği yapmak da zor. Buna hazır olmamız gerekiyor. Erden Bey'le de konuşmuştuk artık top ve sorumluluk bende. En iyi kimse, kim hakediyorsa devam edecek. Performansını yakalayamayan oyuncular da oluyor ama bundan sonraki hafalar kritik olacak. Puan kaybına tahammülümüz yok. En iyi şekilde oynamak ve devam etmek istiyoruz.



TÜRK OLMA HAKKINI VERMELİYİZ



Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor. Türkiye'de Türk olma hakları alınmış oluyor. Bu hakkı vermemiz gerekiyor.



YENİ BİR TFF VAR AMA...



Yeni bir TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu var. Değerli insanlar. Galatasaray'ın içinden de insanlar var. Hakemleri de anlıyoruz. Hep en iyisi olsun istiyoruz. Net olan şeyleri onların da görmesini istiyoruz. Hakemlerin zaman geçirme olayının üzerine gitmesini istiyoruz. Maç yavaşladıkça hem oyuncuların hem de maçın güzelliği gidiyor.



SÜREKLİ AYNI TAKIMLARA HATA!



Hakemlerin yönetiminden mutlu değiliz. 2-3 net pozisyonda VAR'a gidilmemesi mesela insanı üzüyor. Artık bunu burada bırakacağız. Umarım onlar içinde ders olur bu durum. Maça konsantre olsunlar. Bize tolerans sağlansın istemiyoruz. Adaletli olunsun. Şimdi artık VAR sistemi var. Bu da kullanılamıyorsa o insanların yetersizliği ortaya çıkıyor. Bunun çaresini de TFF bulacaktır. Kulüp olarak ilk 5 haftada hakemlerden mutlu değiliz. Ekstra bir şey istemiyoruz. Tek isteğimiz, maça odaklansınlar. Hata yapılacaksa her takıma yapılmalı. Sadece 1-2 takıma yapılınca olmuyor."



BİZ GOL ATMAK İÇİN OYNUYORUZ



Forma adaleti önemli. Şimdi kadro kalitesi çoğaldı. İşimiz zor olacak seçim konusunda. Gol atmak için oynuyoruz. Önde oynuyoruz. Topun bizde kaldığı bir oyun ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. En çok gol pozisyonuna giren takımız belki ama en az gol atan biziz. Sonlandırmada sıkıntı yaşıyoruz. İlerleyen günlerde bunu da atlatacağız. Ana hedefimiz dominant bir oyun. Daha çok attığımız ve daha az yediğimiz bir ortam olacak. Kendi felsefemizden vazgeçmeden golleri de bulacağız.



GENÇLER TÜRKİYE KUPASI'NDA



Emin, Yunus gibi oyuncuların dışında Hamza ve Mete kadroya girmeye başladı. Sayımız yüksek normale göre ama ben bu oyuncuların bizle beraber antrenman, toplantılar yapmasını istiyoruz. Dünya çapında oyuncu getiriyoruz. Altyapı oyuncuları için de bu isimler önemli. Beknaz'ın bizimle oynama şansı yok yabancı olduğu için. Türkiye Kupası'nda onlara şans vermeye devam edeceğiz.



MERTENS İÇİN SÖZLERİ



Dries Mertens lider oyuncu. Bizim ulaşamadığımız yerde saha içindeki liderler, hocaların olması çok önemli. Dries Mertens'in saha içinde hata yapan arkadaşını alkışlattı. Bunlar bir takım için çok önemli. Ben teknik adam olarak açık biriyim. Paylaşıyoruz her şeyi. Konuşan oyuncuların olması beni mutlu ediyor.



TÜRK OYUNCULARA MESAJ



Türk oyunculara söylüyorum. Daha çok konuşmanız gerekiyor. Yaşlar ne olursa olsun herkes birbirini uyarmalı. Yaş olarak birbirimizden uzak değiliz. Futbolcular çok akıllı. Bazen sahada kullanamasalar da dışarıda çok akıllılar. Bizim onlarla kuracağımız iletişim çok önemli. Her zaman açığım.











