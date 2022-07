Okan Buruk'tan flaş açıklamalar

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, Florya'da yapılacak antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı.



İşte Okan Buruk'un sözleri:



Yoğun çalışıyoruz. Pazar günü iznimiz olacak. Yorgunluklar oluyor. Test yaptık, test sonuçlarına göre program yaptık. Milli oyuncular pazartesi katılacak, tam kadro olacağız. Ayın 7'sinde kamp yapacağız. Bu dönemde oyuncuların arzularından, isteklerinden, psikolojik olarak mutlu olmalarından memnunuz. Bu istediğimiz bir şey. Hem gülecek hem çalışacaklar. Oyuncularım hiç antrenman kaçırmadılar. 14 tane genç oyuncumuz da var, kaleciyle birlikte 16. Çalışma tempomuz çok iyi. Altyapı oyuncularımızı görmek açısından bu bölüm önemliydi. En iyi altyapı oyuncularını kampa götüreceğiz. Antrenman performanslarından son derece memnunum.



"BEĞENDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

"Bir transfer gündemimiz var. Bu gündem içerisinde arayışlarımız var, bulduğumuz, beğendiğimiz oyuncular var. Her gün güncelleniyor bu. Bir opsiyon çıkıyor, bazen oluyor, bazen olmuyor. Devam eden ve duran opsiyonlar oluyor. Daha temmuzun başındayız. Önümüzde çok fazla gün var. Bir yandan da transferleri kampa yetiştirmeye çalışıyoruz. Kampa yetiştirebilirsek yerli ve yabancı, onları da değerlendireceğiz. Çok fazla tabii ki alternatifi olan bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen seneden eksikleri biliyoruz. Gizli de değil. Herkes eksikleri biliyor. Oralara da en doğru takviyeleri yapmaya çalışıyoruz."



"Ben ve teknik heyetim, Cenk Bey, Erden Bey hepimiz, birlikte ve beraber hareket ediyoruz. Bu transfer işi, bazen geç oluyor ama en doğru oyuncuları takıma katmak istiyoruz."



"KAMP VE HAZIRLIK MAÇLARI ÖLÇÜ OLACAK"



"Takımdan ayrılacak isimleri belirlemedim. 1 haftalık bir çalışma oldu. Kampta, hazırlık maçlarında görmek istediklerim var. Düşüncelerimiz var tabii ki kadroyla ilgili olarak. Bunu ortadan kaldıracak performansları oyuncuların ortaya koyması gerekiyor. Kamp ve hazırlık maçları ölçü olacak. Oyuncu da içeri katacağız. Bundan sonra şekillenecek."



"ORTA SAHAYA OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"



"Elimizde değerli oyuncular var. Hep altını çizdik, orta sahaya oyuncu almak istiyoruz. Hücumda bizim için opsiyon olacak isimler var. Ayrılanlar belli. Kiralıktan dönen Yunus gibi, Emre Akbaba gibi direkt katkı sağlayacak oyuncular var. Önceliğimiz orta saha bölgesi. Diğer bölgeler ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. Abdulkerim ve Kazımcan aramıza katıldı. Hem Türk olarak, hem de gelecek için önemli opsiyonlar, önemli yatırımlar. Abdulkerim 28 yaşında ama fiziksel ve mental olarak bize hizmet edebilecek bir isim. Kazımcan ümit milli takım oyuncusu, onu da ilerleyen yıllarda Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri yapmak istiyoruz. Önceliğimiz orta saha. Diğer bölgelerde de aciliyetimiz olsa da bekleme şansımızın olduğu bölgeler."



MARCAO SÖZLERİ...



"Marcao bizim oyuncumuz. Talipler olacak tabii. Geçen seneyi çok iyi geçirdi. Kulübümüz görüşmeleri yapıyor. Sonuçta bizim oyuncumuz. Teklif geldi, anlaşıldı, bu iş olabilir ama olmadığı sürece de telefonla görüştük, 'Ben işime devam edeceğim' dedi. İşin gerçeği bu. Ben kadromda isterim. Mutlu olduğumuz bir oyuncu. Kulübümüzün uygun gördüğü değeri bulursa transfer ihtimali var. Olmazsa gelip bizle oynayacak."



"Teknik heyete katılan 1 kişi daha olabilir. 12-13 kişilik bir ekibimiz oldu. Bölgesel olarak çalışabilecek isimleri kadromuza katabiliriz. Duran toplar ve taçlarla ilgilı dışarıdan destek alacağımız ekipler olabilir. Buradaki oyuncu grubuna en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz."



"DIAGNE'Yİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"



"Diagne bizim sözleşmeli oyuncumuz. Yeni çıktı 1 sene aradan sonra antrenmanlara başladı. Fiziksel olarak hazır değil, normal. Takım antrenmanını yapıyor. 1 sene oynamadığı için kondisyon anlamında sıkıntıları var. İyi çalışıyor. Kendi içimizde değerlendireceğiz. Takımla antrenmana çıkması önemliydi, başladı."



"FORVETE TAKVİYE İSTİYORUZ"



"Forvet hattını alternatifli hale getirmek istiyoruz. Geçen seneden ayrılan oyuncular var, elimizde olanlar var. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Hem genç, hem tecrübeli, direkt olarak takıma etki edebilecek oyuncular istiyoruz. Sadece genç veya sadece tecrübeli olması ölçü değil, direkt katkı verecek oyuncu için çalışıyoruz. Opsiyonlar var şu an ama daha çok opsiyon çıkacak. Her zaman fırsat transferleri de önümüze gelecek 7 Eylül'e kadar. Değişik adımlar atabiliriz. Yönetimimiz işimizi kolaylaştıracak, Galatasaray'ı mutlu edecek isimler için yoğun şekilde çalışıyor. İnsanların şüphesi olmasın. Yoğun çalışıyoruz. Onların önüne çıkaracağımız kadro, zevk alacakları, tribüne koşarak gelecekleri bir kadro olacak. Bu anlamda iyi niyetli bir yönetimimiz var. Bu da benim için bir şans."





