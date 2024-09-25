Okan Buruk'tan fikstür tepkisi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PAOK maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Kazanmak çok önemli. Alacağınız her 3 puan sizi yukarıya taşıyacak. İlk hedefimiz ilk 8'in içinde olmak. Taraftarımıza yakışır bir oyun, onları harekete geçirecek bir oyun oynamak istiyoruz. Biz harekete geçtiğimizde onlar da yanımızda oluyor ve rakipler için bu kolay olmuyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. PAOK iyi bir takım. Defansta ve hücumda iyi oynamak istiyoruz. Fenerbahçe maçında pozisyonlar verdik, bu kez daha dikkatli olmalıyız." dedi.
"KASIMPAŞA MAÇI NEDEN CUMARTESİ?"
Fikstür tepkisinde bulunan Buruk, "Dinlendik, tekrar antrenman yaptık ve kısa şekilde hazırlandık. Bizim için zorluk olacak maç aslında Kasımpaşa maçı. Onu cumartesiye koydular, neden oraya koydular bilemiyorum. Pazar günü oynayabilirdik. Çünkü bir sonraki maçımız perşembe. Takımların da düşünülmesi lazım. Avrupa maçından 3 gün sonra maç koymak çok doğru değil. Biz yine de bu sürece hazırlıklı olacağız. Kadro genişliği bunun için var." diye konuştu.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Kazanmak çok önemli. Alacağınız her 3 puan sizi yukarıya taşıyacak. İlk hedefimiz ilk 8'in içinde olmak. Taraftarımıza yakışır bir oyun, onları harekete geçirecek bir oyun oynamak istiyoruz. Biz harekete geçtiğimizde onlar da yanımızda oluyor ve rakipler için bu kolay olmuyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. PAOK iyi bir takım. Defansta ve hücumda iyi oynamak istiyoruz. Fenerbahçe maçında pozisyonlar verdik, bu kez daha dikkatli olmalıyız." dedi.
"KASIMPAŞA MAÇI NEDEN CUMARTESİ?"
Fikstür tepkisinde bulunan Buruk, "Dinlendik, tekrar antrenman yaptık ve kısa şekilde hazırlandık. Bizim için zorluk olacak maç aslında Kasımpaşa maçı. Onu cumartesiye koydular, neden oraya koydular bilemiyorum. Pazar günü oynayabilirdik. Çünkü bir sonraki maçımız perşembe. Takımların da düşünülmesi lazım. Avrupa maçından 3 gün sonra maç koymak çok doğru değil. Biz yine de bu sürece hazırlıklı olacağız. Kadro genişliği bunun için var." diye konuştu.