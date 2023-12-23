Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye 3-0 senaryosu!

Galatasaray'da hedef geçen sezonki senaryoyu gerçekleştirmek... Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, geçen sezon Kadıköy'de oynanan ve Cim-Bom'un 3-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma öncesinde olduğu gibi kendini kampa aldı.
Ekibiyle beraber analizler yapan ve Fenerbahçe'yi mercek altına alan Buruk'un, geçen sezon olduğu gibi yine benzer bir senaryo hazırlığında olduğu belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un iki pozisyon hariç kafasındaki 11'in netleştiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı teknik adamın, savunmada Sanchez'in durumuna göre hareket edeceği öğrenildi. Buruk aksi durumda Nelsson'u kullanacak. Diğer taraftan Galatasaray Teknik Direktörü'nün sağ açıkta ise Tete ile Ziyech arasında henüz karar verilmediği belirtildi.
Ziyech, dünkü antrenmanın bir bölümüne katılırken, Sanchez ile birlikte durumu son antrenmanda belli olacak.
İşte Okan Buruk'un derbi öncesi planladığı kadro: Muslera, Boey, Sanchez (Nelsson), Abdülkerim, Barış, Torreira, Kaan, Tete (Ziyech), Kerem, Zaha, Icardi.
YILDIZLAR TAM KONSANTRE
Fenerbahçe maçı öncesi Florya'da yüzler gülüyor. Galatasaray'da yıldız futbolcuların derbiye tam konsantre olarak hazırlandığı öğrenildi.
Ekibiyle beraber analizler yapan ve Fenerbahçe'yi mercek altına alan Buruk'un, geçen sezon olduğu gibi yine benzer bir senaryo hazırlığında olduğu belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un iki pozisyon hariç kafasındaki 11'in netleştiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı teknik adamın, savunmada Sanchez'in durumuna göre hareket edeceği öğrenildi. Buruk aksi durumda Nelsson'u kullanacak. Diğer taraftan Galatasaray Teknik Direktörü'nün sağ açıkta ise Tete ile Ziyech arasında henüz karar verilmediği belirtildi.
Ziyech, dünkü antrenmanın bir bölümüne katılırken, Sanchez ile birlikte durumu son antrenmanda belli olacak.
İşte Okan Buruk'un derbi öncesi planladığı kadro: Muslera, Boey, Sanchez (Nelsson), Abdülkerim, Barış, Torreira, Kaan, Tete (Ziyech), Kerem, Zaha, Icardi.
YILDIZLAR TAM KONSANTRE
Fenerbahçe maçı öncesi Florya'da yüzler gülüyor. Galatasaray'da yıldız futbolcuların derbiye tam konsantre olarak hazırlandığı öğrenildi.