Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı için açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçe ile oynayacakları Türkiye Kupası maçı hakkında açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İşte Okan Buruk'un o açıklaması;
"Kupada Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Burada kendi açımdan daha rahat edebileceğim yer kupa maçından sonra bay geçmemiz. O yüzden bütün enerjimizle sahada olacağız. İki önemli deplasmanı kazanmak için sahada olacağız."
İşte Okan Buruk'un o açıklaması;
"Kupada Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Burada kendi açımdan daha rahat edebileceğim yer kupa maçından sonra bay geçmemiz. O yüzden bütün enerjimizle sahada olacağız. İki önemli deplasmanı kazanmak için sahada olacağız."