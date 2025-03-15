Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı için açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçe ile oynayacakları kupa maçı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı için açıklama!
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15 Mart 2025 02:09
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçe ile oynayacakları Türkiye Kupası maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un o açıklaması;

"Kupada Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Burada kendi açımdan daha rahat edebileceğim yer kupa maçından sonra bay geçmemiz. O yüzden bütün enerjimizle sahada olacağız. İki önemli deplasmanı kazanmak için sahada olacağız."
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