Okan Buruk'tan fark yaratan performans!

Bir buçuk yıldır Galatasaray'ın hocası olan Okan Buruk, derbilerde ezeli rakiplerine karşı büyük üstünlük sağladı.
Sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a toplam 9 kez rakip olan 50 yaşındaki hoca, derbi karnesinde 6 galibiyet-2 beraberlik-1 yenilgi yazıyor.
Okan Buruk döneminde Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta sarı-lacivertli ekip gol sevinci yaşayamadı. Büyük maçlara özel oyun planı hazırlayan deneyimli teknik adam, TFF Süper Kupa'ya motive oldu.
Sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a toplam 9 kez rakip olan 50 yaşındaki hoca, derbi karnesinde 6 galibiyet-2 beraberlik-1 yenilgi yazıyor.
Okan Buruk döneminde Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta sarı-lacivertli ekip gol sevinci yaşayamadı. Büyük maçlara özel oyun planı hazırlayan deneyimli teknik adam, TFF Süper Kupa'ya motive oldu.