Okan Buruk'tan fark yaratan performans!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 9 derbide tek yenilgi aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan fark yaratan performans!
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26 Aralık 2023 08:54
Bir buçuk yıldır Galatasaray'ın hocası olan Okan Buruk, derbilerde ezeli rakiplerine karşı büyük üstünlük sağladı.

Sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a toplam 9 kez rakip olan 50 yaşındaki hoca, derbi karnesinde 6 galibiyet-2 beraberlik-1 yenilgi yazıyor.

Okan Buruk döneminde Fenerbahçe ile oynanan 3 maçta sarı-lacivertli ekip gol sevinci yaşayamadı. Büyük maçlara özel oyun planı hazırlayan deneyimli teknik adam, TFF Süper Kupa'ya motive oldu.

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