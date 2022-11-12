Okan Buruk'tan, Dries Mertens'e özel görev!

Ekibiyle birlikte detaylı bir Başakşehir analizi yapan Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, özellikle orta saha üstünlüğünü kesinlikle rakibe kaptırmak istemiyor. Bu nedenle Oliveira ve Torreira ikilisine, Mertens de destek olacak. Başarılı çalıştırıcı her oyuncusundan özel bir istekte daha bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan, Dries Mertens'e özel görev!
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12 Kasım 2022 11:41
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Beşiktaş derbisindeki zaferle moral bulan Galatasaray , Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'le kozlarını paylaşacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın hücum hattındaki en etkili isimlerinden Dries Mertens'i, Başakşehir karşısında özel bir görev bekliyor.

HERKES SAVUNMAYA GELECEK

Ekibiyle birlikte detaylı bir Başakşehir analizi yapan Aslan'ın hocası Okan Buruk, özellikle orta saha üstünlüğünü kesinlikle rakibe kaptırmak istemiyor. Bu nedenle Oliveira ve Torreira ikilisine, Mertens de destek olacak.

Okan hoca, Belçikalı futbolcunun top rakibe geçtiğinde orta sahadaki savunmaya katılmasını ve hücuma çıkışlarda zaman zaman geriye gelerek pas istasyonu olmasını istedi.

Okan Buruk, Icardi dışındaki tüm oyuncularından defansa destek olmalarını bekliyor.  

 

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