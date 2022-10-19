Okan Buruk'tan dev rotasyon; 11 oyuncu

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda evinde GMG Kastamonuspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Kayserispor maçına ilk 11'de çıkan tüm isimleri değiştirdi.
Kayserispor maçına; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Yunus, Mata, Mertens, Icardi kadrosuyla çıkan Okan Buruk, GMG Kastamonuspor karşılaşmasında sahaya; Okan, Dubois, Ross, Emin, van Aanholt, Rashica, Oliveira, Berkan, Yusuf, Gomis, Seferovic kadrosunu sundu.
İLK KEZ ÇİFT FORVETLE BAŞLIYOR
Bu sezon çeşitli maçlarda ilk 11'de Bafetimbi Gomis, Haris Seferovic ve Mauro Icardi'ye ilk 11'de şans veren Buruk, ilk kez ilk 11'de iki forvet oyuncusu birden kullanacak. Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic, Kastamonuspor mücadelesinde Galatasaray'ın hücum hattında yer alacak.
Kayserispor maçına; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Yunus, Mata, Mertens, Icardi kadrosuyla çıkan Okan Buruk, GMG Kastamonuspor karşılaşmasında sahaya; Okan, Dubois, Ross, Emin, van Aanholt, Rashica, Oliveira, Berkan, Yusuf, Gomis, Seferovic kadrosunu sundu.
İLK KEZ ÇİFT FORVETLE BAŞLIYOR
Bu sezon çeşitli maçlarda ilk 11'de Bafetimbi Gomis, Haris Seferovic ve Mauro Icardi'ye ilk 11'de şans veren Buruk, ilk kez ilk 11'de iki forvet oyuncusu birden kullanacak. Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic, Kastamonuspor mücadelesinde Galatasaray'ın hücum hattında yer alacak.
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