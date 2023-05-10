Okan Buruk'tan derbiye yakın takip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Milan - Inter derbisini San Siro'da takip etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Okan Buruk'tan derbiye yakın takip
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10 Mayıs 2023 23:29
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Milan - Inter derbisini San Siro'dan takip etti.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Okan Buruk'la San Siro'dan fotoğrafını paylaştı.

Galatasaraylı taraftarlar, Cenk Ergün'ün bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.



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