Okan Buruk'tan derbiye yakın takip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Milan - Inter derbisini San Siro'dan takip etti.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Okan Buruk'la San Siro'dan fotoğrafını paylaştı.
Galatasaraylı taraftarlar, Cenk Ergün'ün bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Okan Buruk'la San Siro'dan fotoğrafını paylaştı.
Galatasaraylı taraftarlar, Cenk Ergün'ün bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ