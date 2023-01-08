Okan Buruk'tan derbide 3 değişiklik!

Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle Fenerbahçe derbisine çıktı.



Süper Lig'de geride kalan hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö ve Bafetimbi Gomis yedeğe çekildi.



Derbide bu oyunculardan farklı olarak Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.



Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Sergio Oliviera, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Icardi, Gomis, Van Aanholt ve Midtsjö'nün yanı sıra Okan Kocuk, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram ve Juan Mata yer aldı.



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir, Mathias Ross ile Haris Seferovic, derbinin kadrosunda bulunmadı.





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