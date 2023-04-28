Okan Buruk'tan derbi öncesi Muslera'ya uyarı

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacağı derbi maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'tan Fernando Muslera'ya geri paslar konusunda uyarı geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan derbi öncesi Muslera'ya uyarı
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28 Nisan 2023 13:48
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı derbi maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Son olarak Karagümrük maçında sahadan 3-3 eşitlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda yedikleri ikinci golde hata yapan Muslera'ya uyarı geldi.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Uruguaylı file bekçiye risk almaması konusunda bir dizi uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Savunmadan topla çıkışlar

Ayrıca haberde Galatasaray'ın, hazırlıklarında savunmadan topla çıkışlar üzerinde durduğu ifade edildi.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı 30 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. 

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