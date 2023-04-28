Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı derbi maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Son olarak Karagümrük maçında sahadan 3-3 eşitlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda yedikleri ikinci golde hata yapan Muslera'ya uyarı geldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Uruguaylı file bekçiye risk almaması konusunda bir dizi uyarıda bulunduğu aktarıldı.
Savunmadan topla çıkışlar
Ayrıca haberde Galatasaray'ın, hazırlıklarında savunmadan topla çıkışlar üzerinde durduğu ifade edildi.
Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı 30 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
Son olarak Karagümrük maçında sahadan 3-3 eşitlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda yedikleri ikinci golde hata yapan Muslera'ya uyarı geldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Uruguaylı file bekçiye risk almaması konusunda bir dizi uyarıda bulunduğu aktarıldı.
Savunmadan topla çıkışlar
Ayrıca haberde Galatasaray'ın, hazırlıklarında savunmadan topla çıkışlar üzerinde durduğu ifade edildi.
Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı 30 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.