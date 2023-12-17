Okan Buruk'tan derbi öncesi kadro sürprizi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi oynanacak Karagümrük maçında bazı değişikliklere gidecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan derbi öncesi kadro sürprizi!
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17 Aralık 2023 09:26
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un aklında, 24 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi var.

Sarı-kırmızılı teknik adamın, 20 Aralık'taki Fatih Karagümrük maçında bu nedenle kadroda bazı değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi.

Kadıköy'deki Fenerbahçe maçını fazlasıyla önemseyen Buruk'un Karagümrük karşılaşmasında bazı isimleri dinlendireceği belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın, Boey ve Sanchez gibi sınırda bulunan isimlerle beraber, yine sakatlıktan çıkan ama tam olarak randıman vermeyen oyuncularla ilgili değerlendirme yaptığı bildirildi.

Karagümrük maçında hata istemeyen ama aynı zamanda Fenerbahçe maçını da önemseyen sarı-kırmızılı hocanın çalışmalarını bu yönde gerçekleştirildiği ve buna göre hazırlıklar yaptığı vurgulandı. 

 
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