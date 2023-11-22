Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'tan radikal karar... Cim-Bom'da hücum hattında yaşanan sorunlar nedeniyle Buruk, çok önemli bir değişiklik yapacak.
Sarı-kırmızılıların teknik patronu, Hakim Zicech'i yedek kulübesine çekerken, bu sezon kulübeye hapsolan Dries Mertens'i ilk 11'de sahaya sürecek.
Aslan'da, milli ara sonrası Kerem'i sol kanata, Zaha'yı ise sağ bölgeye çekme kararı alan başarılı teknik adam, 10 numara pozisyonu için ise Mertens'e dönüş kararı aldı. Son haftalarda Kerem'i forvet arkasında kullanan ama skor olarak istediği katkıyı alamayan Buruk'un, Belçikalı oyuncu ile yeni bir etki yaratmak istediği öğrenildi.
DEĞİŞİM İÇİN DÜĞMEYE BASACAK
Mertens'in gerek pas oyunu gerek de Icardi'nin yaratacağı boşlukları daha iyi değerlendirebileceği planlayan Buruk'un böylece Alanyaspor maçıyla beraber değişim için düğmeye basacağı belirtildi.
Okan Buruk'un, geçen sezona göre, görev aldığı süre azalan Mertens'le Alanyaspor maçına başlayıp Ziyech'i ilerleyen dakikalarda sahaya süreceği kaydedildi. Okan Buruk'un bu kararı almasında Mertens'in milli arada antrenmanlarda iyi bir görüntü sergilemesinin etkili olduğu vurgulandı.
Sarı-kırmızılıların teknik patronu, Hakim Zicech'i yedek kulübesine çekerken, bu sezon kulübeye hapsolan Dries Mertens'i ilk 11'de sahaya sürecek.
Aslan'da, milli ara sonrası Kerem'i sol kanata, Zaha'yı ise sağ bölgeye çekme kararı alan başarılı teknik adam, 10 numara pozisyonu için ise Mertens'e dönüş kararı aldı. Son haftalarda Kerem'i forvet arkasında kullanan ama skor olarak istediği katkıyı alamayan Buruk'un, Belçikalı oyuncu ile yeni bir etki yaratmak istediği öğrenildi.
DEĞİŞİM İÇİN DÜĞMEYE BASACAK
Mertens'in gerek pas oyunu gerek de Icardi'nin yaratacağı boşlukları daha iyi değerlendirebileceği planlayan Buruk'un böylece Alanyaspor maçıyla beraber değişim için düğmeye basacağı belirtildi.
Okan Buruk'un, geçen sezona göre, görev aldığı süre azalan Mertens'le Alanyaspor maçına başlayıp Ziyech'i ilerleyen dakikalarda sahaya süreceği kaydedildi. Okan Buruk'un bu kararı almasında Mertens'in milli arada antrenmanlarda iyi bir görüntü sergilemesinin etkili olduğu vurgulandı.